Саммит ООН по климату призвал участников принять более серьезные обязательства в 2020 году

МАДРИД, 15 декабря. /ТАСС/. Участники 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) одобрили соглашение, в котором содержится призыв принять более амбициозные обязательства в 2020 году. Об этом этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе правительства Испании.

Саммит по климату начался в Мадриде 2 декабря и официально должен был завершиться 13 декабря. Тем не менее делегации длительное время не могли договориться по итоговой декларации. В результате конференция была продлена почти на два дня.

"Конференция ООН по климату завершилась сегодня в Мадриде принятием соглашения "Чили-Мадрид. Время действовать", которое закладывает основу для того, чтобы страны представили к 2020 году более амбициозные" обязательства по сокращению выбросов, отметили в правительстве Испании.

Изначально предполагалось, что COP-25 состоится в Бразилии, однако власти страны отказались от проведения конференции, объяснив это сменой правительства и финансовыми затруднениями. Принять форум вызвалось Чили, но и там провести его не удалось. В конце октября президент страны Себастьян Пиньера объявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и конференции по климату из-за массовых протестов против повышения стоимости проезда в метро.

В результате было решено перенести конференцию в Мадрид. При этом саммит проходил под председательством Чили. Ключевой целью нынешней конференции стало рассмотрение нерешенных вопросов для полного осуществления Парижского соглашения. Кроме того, саммит был призван мотивировать страны взять на себя более серьезные обязательства в области борьбы с изменением климата.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов. В ноябре этого года США начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год.