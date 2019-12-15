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Число убитых журналистов в 2019 году сократилось почти вдвое

По данным организации "Репортеры без границ", в этом году погибли 49 журналистов. Мексика была признана самой опасной для представителей СМИ страной

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Сорок девять журналистов погибли в 2019 году в связи с выполнением профессиональной деятельности, что вдвое меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает в воскресенье газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на доклад международной организации "Репортеры без границ", который будет опубликован в полном виде во вторник.

Хотя журналистика считается опасной профессией, количество убитых не было столь низким на протяжении последних 16 лет, пишет издание. В 2018 году были убиты 80 журналистов.

В августе организация назвала Мексику самой опасной страной для представителей СМИ после гибели двух журналистов. "Репортеры без границ" подчеркнули, что учитывают только те случаи, когда связь между профессией и смертью официально установлена.

Организация осуждает любые препятствия работе сотрудников СМИ, в том числе их похищение и лишение свободы. На настоящий момент, согласно докладу, 389 представителей профессии находятся под стражей, еще 57 взяты в заложники.

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