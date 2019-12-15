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Новый год и Рождество - 2020

Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на новогодние праздники

Дети не всегда понимают, как применять знания, отметила министр просвещения России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министр просвещения России Ольга Васильева призвала учителей не задавать школьникам домашние задания на новогодние каникулы.

"Не надо задавать домашнее задание на каникулы!" - сказала она на "Деловом завтраке" в "Российской газете", отрывок из интервью с ней опубликован в воскресенье на сайте издания.

Министр также рассказала, что родители часто жалуются на то, что ребенок не всегда понимает указанные в учебниках задания, а домашнюю работу порой приходится делать всей семьей и до поздней ночи. "Проблема в том, что мы потеряли функциональную грамотность. Дети наши, начиная с 5-го, 6-го класса, не всегда понимают, как применять знания, которые они получают. И это же нам показывают международные исследования", - пояснила она.

Ранее Васильева сообщила, что, по итогам исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment), российские школьники ухудшили результаты по читательской, математической и естественно-научной грамотности из-за того, что не умеют искать информацию с помощью компьютера. По мнению министра, "именно педагоги и никто другой должны быть тем самым навигатором", который укажет, в какой из области цифрового знания можно получить ответ на волнующий вопрос.

Теги
РоссияВасильева, Ольга ЮрьевнаНовый год и Рождество - 2020
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