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На месте затонувшего в Севастополе плавдока может появиться музей

По мнению председателя Севастопольского военно-морского собрания Виктора Кота, музейный объект был бы интересен с точки зрения патриотического воспитания, а также изучения истории судостроения

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Затонувший в Севастополе плавучий док - единственное сохранившееся судно, которое участвовало в обороне города и работало в других портах в годы Великой Отечественной войны. Плавдок можно сделать музейным объектом, где можно было бы рассказывать о судостроении и проводить патриотическое воспитание молодежи, считает председатель Севастопольского военно-морского собрания Виктор Кот.

В ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла и находится на плаву. Плавдок и корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. Информации о пострадавших нет.

"Мы готовимся к 75-летию Победы. А док - героический защитник Севастополя - утопили. У нас кроме него на Черноморском флоте не сохранилось больше ни одной единицы, которая участвовала в защите Севастополя. Мы готовили обращение к [министру культуры России] Владимиру Мединскому, чтобы музеефицировать объект, поставить под него платформу - но не успели", - сказал Кот ТАСС в воскресенье.

Эксперт пояснил, что плавучий док ремонтировал корабли в Севастополе до ноября 1941 года, когда начались усиленные бомбардировки осажденного города, и было решено перевести его в советский порт Поти (территория современной Грузии). После войны плавдок возвращен в Севастополь, всего за годы работы в нем отремонтировано около 3 тыс. кораблей и судов. В том числе, проводились уникальные работы - например, кораблестроители нашли способ отрезать поврежденную корму крейсера, длина которого вдвое превышала длину дока.

Он уточнил, что подлодка, ремонт которой был практически завершен, находилась в доке с 2005 года. "Было решение сохранить как объект наследия лодку. Но так складывалась ситуация, что лодка и док были неразделимы: лодку было не снять, а док не мог погрузиться, чтобы лодка всплыла. Между тем, эксперты отмечали, что если вместе с подлодкой музеефицировать док, то был бы уникальный объект", - отметил собеседник.

По его мнению, музейный объект был бы интересен не только с точки зрения патриотического воспитания, но и с точки зрения истории судостроения. "Такой музей бы был востребован: многие не понимают, как вообще лодка ремонтируется в доке - а тут натурально, тут ничего выдумывать не надо. Еще бы вернуть на башни орудия, которые стояли в годы войны, сделать экспозицию, какие в плавдоке уникальные операции проводили... В канун [юбилея] Победы это было бы правильно", - добавил Кот.

О плавдоке и подлодке

Плавучий док СПД-16 был заложен в 1938 году, он представляет собой понтонную металлическую конструкцию для ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. Во время Великой Отечественной войны на нем проводились ремонты на боевых кораблях и подлодках. После войны был размещен в Севастополе, где на нем ремонтировали корабли и вспомогательные суда.

В доке долгие годы в ремонте находилась подводная лодка Б-380 (ранее "Горьковский комсомолец") - большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б "Сом", последняя лодка этого проекта. В начале 2000-х было принято решение провести капитальный ремонт подлодки, позднее предлагалось дать лодке имя "Святой князь Георгий". Однако затем ремонт прекратили, лодку списали. Весной 2016 года сообщалось, что подлодка Б-380 вошла в тендер Минобороны РФ на утилизацию нескольких надводных кораблей и неатомных подводных лодок.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияКрымСевастополь
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