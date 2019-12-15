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Школа для талантливых детей в Краснодаре разместится на площади в 12 га

На ее территории построят физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, стадион, спортивные площадки и благоустроенный сквер для прогулок

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Школа для талантливых детей, которую построят в Краснодаре в 2021 году, разместится на площади в 12 га. Предварительная стоимость объекта составит 2,4 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС руководитель департамента строительства Краснодарского края Владимир Вареха.

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Преподаватели школы для одаренных детей в Краснодаре планируют учить их по программам созданного по инициативе президента РФ сочинского образовательного центра "Сириус". Для поступления в школу, ученикам, закончившим четвертый класс, необходимо будет сдать специальный экзамен.

"Введется проектирование общеобразовательного комплекса для одаренных детей школы-интерната "Наследие" в Краснодаре. На земельном участке в 12 га появятся школа на 1,1 тыс. мест, общежитие для талантливых ребят из разных районов края на 600 человек", - сказал Вареха.

Он уточнил, что на территории школы будет физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, стадион, спортивные площадки и благоустроенный сквер для прогулок. Возведение образовательного комплекса будет сопряжено со строительством южного скоростного обхода - он пройдет мимо школы и будет выходить на основную трассу в микрорайоне Гидростроителей, чтобы решить проблему транспортной доступности учреждения, с учетом плотной застройки соседних микрорайонов. Кроме того, школу для одаренных детей на 360 мест строят в Сочи, ее планируют сдать в декабре 2020 года. А в Краснодаре в 2020 году начнется строительство Кубанского казачьего кадетского корпуса.

"С 2020 года планируется строительство Кубанского казачьего кадетского корпуса по улице Ягодина в Краснодаре, предварительная стоимость объекта составит 1,63 млрд рублей", - добавил руководитель департамента.

Ранее сообщалось, что преподавать в учреждении будут педагоги, отобранные по конкурсу, им предоставят служебные квартиры, среди педагогов будет и профессорско-преподавательский состав Кубанского государственного университета. Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов по инициативе президента России Владимира Путина. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКраснодарский край
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