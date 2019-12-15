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В Москве 19 декабря может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в столице ожидается до 8 градусов тепла
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Погода в четверг, 19 декабря, будет отставать от графика на два месяца, показатели температур в 3-8 градусов тепла в этот день могут стать самыми высокими за всю историю метеонаблюдений, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Самые такие необычные и высокие температуры ожидаются в четверг - от 3 до 8 градусов. Вполне возможно, что будет превзойден рекорд, который до этого был за весь период наблюдений", - сообщил он.

По словам Вильфанда, это будет связано со стыком барических образований - циклона с Запада и антициклона с Востока. "Зона конвергенции, сходимости потоков приводит к тому, что будут постоянно южные ветры", - сказал метеоролог. Погода будет в среду и четверг в Москве характерной для третьей декады октября.

"Представляете, на два месяца погода будет отставать от своего обычного развития", - сообщил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве днем ожидается 1-3 градуса тепла, во вторник и среду - 2-4 градуса тепла, а в четверг - 3-8 градуса тепла.

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