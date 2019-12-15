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Путин направил приветствие участникам IV Зимнего фестиваля Российского движения школьников

Президент РФ отметил, что такие мероприятия дают их участникам возможность погрузиться в культурную жизнь столицы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IV Зимнего фестиваля Российского движения школьников (РДШ), завершающегося в воскресенье в Москве. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Ваш традиционный форум, объединяющий активных, деятельных ребят из разных регионов нашей страны, всегда проходит на высокой творческой ноте, ярко и увлекательно. Его насыщенная программа позволяет участникам "с головой окунуться" в водоворот общественных, культурных, спортивных событий, посетить московские музеи и выставки, встретиться с интересными людьми, поделиться друг с другом планами и замыслами. И конечно, полюбоваться убранством предновогодней столицы", - говорится в сообщении.

Глава государства также выразил надежду, что прошедший фестиваль запомнится участникам теплой и доброжелательной атмосферой, а знания и опыт, полученные на нем, помогут им в достижении целей.

IV Зимний фестиваль РДШ проходил с 13 декабря в Москве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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