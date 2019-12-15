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Презентация книги Кремер-Хомасуридзе собрала 157 тыс. рублей на благотворительность

Известный фотограф представила в московском ГУМе детскую сказку "Про Аннушку и Деда Мороза", прототипом главной героини которой стала младшая дочь автора

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Презентация детской книги фотографа Александры Кремер-Хомасуридзе "Про Аннушку и Деда Мороза" состоялась в воскресенье в московском ГУМе. Собранные средства в ходе благотворительной распродажи - более 157 тыс. рублей - направят в благотворительный фонд "Дом с маяком", который помогает неизлечимо больным детям, и фонду "Подари жизнь".

"Когда Александра принесла мне макет этой книги, я очень обрадовалась, потому что там оказалось много чудесных фотографий. Но выяснилось, что у этой книги есть особый смысл - в том, что средства от продажи предназначаются детям, оказавшимся в тяжелой ситуации", - отметила издатель Мария Вайсман

Александра Кремер-Хомасуридзе, в свою очередь, поблагодарила собравшихся. Она рассказала, что прототипом главной героини сказки стала ее младшая дочь Аннушка. "Мне очень хотелось, чтобы она, прочитав эту книжку, поверила, что она смелая и замечательная и сможет делать чудеса. И главное, что мне хотелось сказать этой книжкой - что надо не только мечтать, надо и действовать", - сказала автор книги.

Распродажа книги прошла под девизом - "Дети помогают детям", продавцами стали ребята, сопереживающие тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. В акции приняли участие дети артистов Чулпан Хаматовой, Евгения Стычкина, Анатолия Белого, Натальи Швец, дизайнера Александра Сирадекиана, продюсера Алексея Бокова и многих других деятелей. Книга продавалась за 2 тыс. рублей, но можно было пожертвовать и больше, по желанию. Таким образом продано около 80 экземпляров. Самым активным продавцам вручили медали.

Книга выпущена издательством "Август". Сказку проиллюстрировали художница Маринка Острив и сама Александра Кремер-Хомасуридзе. Оставшийся тираж будет передан фонду "Дом с маяком", все средства от продажи книги пойдут в пользу детей. Фонду "Подари жизнь" передадут принты фотографий из книги - для благотворительного аукциона в Лондоне.

Кремер-Хомасуридзе, родилась в Москве, жила в Баку, где училась в Школе изобразительных искусств. В 1989 году переехала во Францию, окончила парижские школы фотографии EFET и IRIS, а также Высшие курсы журналистики под руководством знаменитого военного фоторепортера Яна Морвана. Фотографии Кремер-Хомасуридзе многократно публиковались в ведущих европейских изданиях: Paris Match, Figaro, Le Monde, Elle, Diapason и других. Ее фотографии издаются лимитированным тиражом и хранятся в частных коллекциях.

Теги
РоссияХаматова, Чулпан Наилевна
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