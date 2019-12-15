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"Россия-1" опровергает цензурирование песни "Би-2"

Ранее об этом сообщили некоторые СМИ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" заявил, что не цензурировал песню "Би-2" и не редактировал ее для эфира. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в пресс-службе канала.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что "Россия-1" заглушил слово "протесты" во время трансляции выступления группы Би-2, которая исполнила песню "Люди на эскалаторах" вместе с певцами Леонидом Агутиным и Manizha в ходе церемонии вручения музыкальной премии "Виктория". Как передает телеканал "Дождь", зрители "России-1" смогли услышать только первые и последние буквы слова "протесты".

Телеканал "Россия-1" получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил", - сказал собеседник ТАСС.

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