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Новый год и Рождество - 2020

В МЧС рассказали, как выбрать искусственную елку

В ведомстве посоветовали отдать преимущество моделям, которые имеют противопожарную пропитку
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты МЧС при выборе искусственных елок советуют обращать внимание на информацию на упаковке и покупать те, которые имеют противопожарную пропитку.

"При выборе искусственной елки лучше отдать преимущество моделям, которые имеют противопожарную пропитку. Эта информация указывается на упаковке", - рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Эксперты отметили, что правила установки елки не меняются в зависимости от ее материала. "Не рекомендуется ставить ее у выхода из помещения, иначе в случае воспламенения она превратится в непреодолимую преграду", - подчеркнули в МЧС. Также важно не устанавливать новогоднюю елку около батарей и обогревательных приборов, не держать рядом с ней никаких горящих свечек и бенгальских огней. Как отметили специалисты министерства, при установке елки нужно также обеспечить ее устойчивость.

МЧС России для обеспечения пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских мероприятий проводит внеплановые выездные проверки мест их проведения, где ожидается массовое пребывание людей, а также профилактические беседы в образовательных учреждениях с детьми и сотрудниками. Проверяются и специализированные места продажи пиротехнических изделий.

Такие меры принимаются в целях недопущения всплеска ЧС и травматизма людей, которые могут быть вызваны как продажей некачественной пиротехники, так и несоблюдением или незнанием элементарных правил техники пожарной безопасности в общественных местах и в быту.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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