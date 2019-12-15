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Медсестры в знак протеста развернули палаточный лагерь у здания правительства Болгарии

Они настаивают на повышении заработной платы и выравнивании зарплаты в частных и государственных медучреждениях

СОФИЯ, 15 декабря. /ТАСС/. Акция протеста медицинских работников среднего звена проходит в воскресенье в болгарской столице. Десятки медицинских сестер из различных медицинских учреждений разных городов страны собрались у здания правительства Болгарии, где развернули палаточный лагерь. Как сообщает корреспондент ТАСС, они настаивают на повсеместном повышении заработной платы, выравнивании зарплаты в частных и государственных лечебных заведениях, дополнительной оплате ночного труда.

"Несправедливо, чтобы государство финансировало частные медицинские компании. Несправедливо, чтобы с пациентов требовали выдуманную дополнительную оплату", - подчеркивают медики, настаивая, что "здоровье не должно быть товаром".

Акция медиков была организована при поддержке нового профсоюза медицинских специалистов и продлится до завтрашнего дня.

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Болгария
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