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Почти 3 млрд рублей направят на строительство новой школы в подмосковных Горках

По словам министра просвещения РФ Ольги Васильевой, это будет школа-сад с пансионом для ребят, которые приедут учиться со всей страны

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева пообещала, что в подмосковных Горках построят новую школу за 2,7 млрд рублей взамен закрытой в 2018 году из-за плохого состояния зданий. Об этом она рассказала в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.

"Буквально на днях прошел конкурс, поддержка составит 2 млрд 700 млн рублей - это огромные деньги. И я ответственно говорю: на эти деньги за два года мы построим на этом месте федеральную школу-сад с пансионом для ребят, которые приедут учиться со всей страны", - сказала Васильева.

Как пояснила министр, школа была основана в 1921 году при участии Надежды Крупской. В разное время учебное заведение находилось в ведении Академии образования СССР, Российской академии образования и Минпросвещения.

В 2018 году школу закрыли из-за несоответствия зданий санитарным нормам. В ноябре прошлого года Васильева сообщала, что школу отремонтируют и откроют к своему столетию в 2021 году.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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