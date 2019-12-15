В Тунисе прошла страновая конференция российских соотечественников

ТУНИС, 15 декабря. /ТАСС/. Девятая страновая конференция российских соотечественников прошла в воскресенье в столице Тунисской Республики.

На ней были подведены итоги деятельности Совета Ассоциации российских соотечественников Клуб "Жаркий" за 2019 год и намечены планы на будущий год. В конференции приняли участие активисты, представители департамента по работе с соотечественниками МИД России, руководство Российского центра науки и культуры, глава фонда имени Анастасии Манштейн-Ширинской, а также сотрудники посольства России в Тунисе.

"Работа с соотечественниками является одним из важнейших приоритетов российского государства <...> Всё, что происходит с нашими людьми за рубежом, находится не только в поле зрения, но в поле постоянного внимания российского государства", - подчеркнул, открывая конференцию, посол РФ в Тунисе Сергей Николаев. Он высоко оценил деятельность Ассоциации российских соотечественников Клуб "Жаркий". "Созданная в 2002 году ассоциация на деле подтвердила свою востребованность, Клуб "Жаркий", тесно координируя свою деятельность с другими группами соотечественников в Тунисе, действительно вносит весомый вклад в раскрытие интеллектуального потенциала российской диаспоры в Тунисе", - подчеркнул дипломат.

Высокую оценку деятельности русской диаспоры в Тунисе дал заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками МИД России Сергей Пшеничный. "Наши иммигранты сохранили традиции отечественной культуры, они вписали блестящие страницы в мировую литературу, театр, науку и живопись. И мы рассматриваем тунисскую общину как важную составляющую глобальной российской диаспоры. Ею достигнуто очень много в деле сохранения и развития исторического и культурного наследия", - отметил представитель МИД.

В своих выступлениях участники встречи обсудили пути сохранения русского культурного и исторического наследия в Тунисе. Особое внимание было уделено подготовке к проведению в Тунисской Республике в 2020 году памятных мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, а также к Столетию исхода Черноморской эскадры российского флота из Крыма в город Бизерту.

Ассоциация российских соотечественников Клуб "Жаркий", объединяющая соотечественников из России, СНГ и Балтии, названа по имени миноносца "Жаркий", эвакуировавшегося в 1920 году в составе Черноморской эскадры российского флота из Крыма в тунисский город Бизерта. Командовал миноносцем отец Анастасии Манштейн-Ширинской, которая впоследствии стала старейшиной русской общины в Тунисе и внесла большой вклад в сохранение исторических реликвий и памяти о Русской эскадре и ее моряках.