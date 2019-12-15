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Под Волгоградом отстранили от работы учительницу, отрезавшую восьмикласснику челку

Педагога отстранили от работы на время служебной проверки

ВОЛГОГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Учительница русского языка и литературы из школы № 2 города Палласовки Волгоградской области, укоротившая ножницами челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила ТАСС в воскресенье директор учебного учреждения Лидия Авдощенко.

"Очень досадный, даже неприятный инцидент произошел в пятницу. Учительница принимала зачет по русскому языку и, когда к ней с тетрадкой подошел ученик, у которого из-за нависшей челки почти не было видно глаз, она слегка обрезала ножницами челку. Конечно, она не должна была этого делать, на время служебной проверки от работы в школе она отстранена", - сказала Авдощенко, уточнив, что проверка ориентировочно займет два дня.

По ее словам, после того, как учительница подрезала ученику челку, кто-то укоротил ее еще больше. "Мунтаева является классным руководителем этого класса, где она принимала зачет. У нее 25 лет педагогического стажа, она выигрывала школьный конкурс "Самая классная классная", потому что не только дает знания, а смотрит за каждым, как за своими детьми", - отметила директор школы. Директор добавила, что подросток, с которым произошел инцидент, не является трудным, но "мама за его внешним видом не следит, на родительские собрания в школу не приходит".

В соцсетях ранее появилась информация о том, что учительница русского языка школы № 2 Палласовки Гульнара Мунтаева обрезала 14-летнему ученику восьмого класса челку, сделав это якобы из личной неприязни.

"В день инцидента я извинилась перед учеником и родителями, они сказали, что претензий ко мне не имеют, конфликт, казалось бы, был исчерпан, однако затем он разошелся в соцсетях зачастую с неправильной оценкой фактов", - сказала ТАСС учительница Гульнара Мунтаева.

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РоссияВолгоградская область
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