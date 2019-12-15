Французские профсоюзы разошлись во мнениях по поводу забастовок на Рождество

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Вопрос о "рождественском перемирии" в противостоянии между французскими властями и профсоюзами из-за пенсионной реформы разделил руководителей профессиональных объединений. На данный момент как минимум два профсоюза ставят под сомнение проведение забастовок в предпраздничные дни.

"Мы призываем к манифестации только 17 декабря. Не продолжать 18, 19 и так далее. Я не хочу, чтобы транспорт был заблокирован на Рождество, - заявил в воскресенье генеральный секретарь "Французской демократической конфедерации труда" Лоран Берже. - Будет неправильно, если люди не смогут провести этот период с близкими. Нужно выйти из тупика".

Более сдержанную позицию занимает генсек "Рабочей силы" Ив Вейрие, который в эфире радио RTL заявил, что примет решение о продолжении акций только после масштабной акции, запланированной на 17 декабря. "Посмотрим, послушает нас правительство или нет", - добавил он. Похожую позицию занимает и профсоюз UNSA.

Председатель "Всеобщей конфедерации труда" Филипп Мартинез заявил в воскресенье в эфире телеканала BFM, что отказ от забастовки перед праздниками возможен только в том случае, если правительство "откажется от своего проекта и будет серьезно обсуждать возможности по улучшению системы". "Если же нет, то забастовщики будут решать, что они будут делать в четверг или пятницу", - сказал он. Следует отметить, что в интервью газете Le Mond, опубликованном так же в воскресенье, представитель ячейки железнодорожников в CGT Лоран Брюн категорично заявил, что "перемирия не будет" без подвижек со стороны правительства. Продолжать забастовку вплоть до Нового года настроены и большинство участников другого крупного объединения железнодорожников SUD-Rail.

Камнем преткновения для большинства противников реформы стали объявленные премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом планы увеличить возраст, с которого выплачивается полная пенсия, до 64 лет (формально можно будет выходить и в 62, но выплаты будут меньше). Профсоюзы категорически настаивают на отказе от подобного шага, а наиболее решительно настроенные объединения требуют сохранить и часть льгот для отдельных категорий работников или даже поднять зарплаты для повышения отчислений в пенсионные фонды.

Пока все указывает на продолжение конфликта: в эфире BFM министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен заявил, говоря о массовых протестах и забастовке в целом, что "государство никогда не поддастся на чей бы то ни было шантаж". В то же время лидеры профсоюзов хоть и подтверждают, что с ними созванивался лично премьер-министр Франции Эдуар Филипп, не говорят о том, что власти назначили новую встречу для обсуждения дальнейших шагов.

Акция водителей

Профессиональные водители и другие работники автомобильного транспорта готовятся с понедельника блокировать дороги во Франции в знак протеста против повышения цен на дизель для грузовиков, а также против конкуренции со стороны иностранных дальнобойщиков. Акции должны состояться на фоне общенациональной забастовки работников транспорта против пенсионной реформы и всего лишь за неделю до Рождества по григорианскому календарю.

Газета Le Journal du Dimanche, которая сообщает о планах автотранспортных профсоюзов, не уточняет места будущих пикетов. Известно лишь, что проблемы могут возникнуть на подъездах к нефтеперерабатывающим заводам и на границе с Испанией. Кроме того, на автострадах в разных частях страны водители грузовиков могут организовать спонтанные перекрытия, оставляя для проезда лишь одну полосу.

На фоне приближающихся рождественских праздников французы пытаются заранее подготовить поездки к родственникам в другие города и, помня о непредсказуемом движении поездов в последние дни, отдают предпочтение прокату автомобилей и сервисам поиска попутчиков. С учетом возросшего автомобильного траффика на дорогах страны, действия дальнобойщиков могут вызвать более сильные пробки, чем до всеобщей забастовки.

Тем временем руководство SNCF приняло решение отозвать со смены в эти выходные (14 и 15 декабря) тех машинистов, диспетчеров и кондукторов, которые не участвуют в забастовке. Таким образом генеральный директор Французских национальных железных дорог (SNCF) Жан Пьер Фаранду, который призывал сотрудников компании приостановить забастовку в предрождественские дни (20-22 декабря), решил перестраховаться и гарантировать наличие готовых выйти в рейс машинистов. В первую очередь мера направлена на сохранение движения высокоскоростных поездов TGV.

В понедельник количество TGV составит лишь 25% от обычного, на 30% будут загружены линии региональных поездов TER. В Париже восемь из четырнадцати веток останутся закрыты (2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 12,13), поезда на ветках 4,7, 8 и 9, а также городские электрички RER на линиях A и B будут ходить с увеличенными интервалами только в утренние и вечерние часы пик. C 06:30 до 09:00 будет работать линия 11 и с 16:30 до 19:30 - линия номер 3. Автоматизированные поезда на ветках 1 и 14 продолжат, как и раньше, ходить весь день по расписанию. Движение автобусов на большинстве линий ожидается на уровне более 50% от нормального.