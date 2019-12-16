Власти Забайкалья будут добиваться расширения федеральных трасс для снижения числа ДТП

ЧИТА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края планирует добиваться от Росавтодора расширения габаритов федеральных автомобильных дорог, а также проведения других мероприятия по повышению их безопасности. Это необходимо для снижения числа ДТП, сообщил ТАСС губернатор Александр Осипов.

"Габариты наших дорог не соответствуют современным требованиям, и мы усиливаем работу с Росавтодором по улучшению дорог. Это не только повышение качества покрытия, но и увеличение числа полос, оснащение средствами безопасности - разделительными сооружениями между полосами встречного движения, отбойниками на поворотах. Это не дешевые мероприятия. У нас на федеральных дорогах непрерывно идут работы, но многое еще предстоит сделать", - сказал Осипов.

Протяженность автодорог общего пользования в Забайкальском крае превышает 21,6 тыс. км, из них свыше 1,6 тыс. км - это три федеральные трассы, а более 7 тыс. км - дороги регионального и межмуниципального значения. По словам губернатора, работа по улучшению краевых и муниципальных дорог продолжится. Он отметил, что регион в этом поддерживает Минтранс РФ. Улучшению дорог, в том числе будет способствовать национальный проект "Безопасные и качественные автодороги".

В регионе усиливают и работу по повышению безопасности автобусных перевозок. "Они требуют повышенного внимания. Это касается и технического состояния транспорта, и готовности как автобусов, так и водителей к рейсам. Идет работа краевого министерства транспорта, ответственных надзорных органов, чтобы обеспечить надлежащие качество и безопасность автобусных перевозок", - добавил глава Забайкалья.

Развитие железнодорожных перевозок

Для повышения безопасности пассажирских перевозок власти Забайкальского края, как отметил Осипов, будут восстанавливать и те железнодорожные маршруты, которые ранее были отменены. "Была хорошая сеть, хорошее расписание, будем восстанавливать пассажирское железнодорожное сообщение, понимая, что железнодорожный транспорт безопаснее и надежнее. Компания РЖД в лице Забайкальской железной дороги, Забайкальской пригородной компании в целом положительно реагируют на наши экономические, социальные, транспортные инициативе. В этом плане все хорошо", - сказал губернатор.

В частности, сейчас власти края работают над возможным возобновлением ранее отмененного железнодорожного сообщения между Читой и городом Сретенском, на маршруте между которыми 1 декабря разбился рейсовый автобус. "Ключевой вопрос - можем ли мы так организовать эти перевозки, чтобы они по расписанию и срокам доставки людей могли конкурировать с автобусными перевозками? Иначе мы не сможем набирать пассажиров, ездить будут лишь единицы", - добавил Осипов.

Первое место по среднему числу погибших в ДТП

Забайкалье лидирует среди регионов Дальнего Востока по среднему числу погибших в ДТП. Если в средний показатель в Дальневосточном округе составляет 12,44 погибших на 100 тыс. населения, то в Забайкалье до крушения рейсового автобуса 1 декабря этот показатель составлял 17,89 погибших. С начала года в ДТП на территории региона погибли более 200 человек, пострадали 1,3 тыс. человек.

При этом 40% жертв дорожных аварий погибли по вине пьяных водителей. Удельный вес данных ДТП составляет 24,6%, в Российской Федерации этот показатель находится на уровне 9,4%, в ДФО - 12,4%. Забайкалье по этому показателю уступает только Чукотке, где при этом происходит значительно меньше дорожных аварий.

При этом в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2025 году число погибших в ДТП в Забайкальском крае необходимо снизить почти в 3,5 раза - не более 64 погибших за год.