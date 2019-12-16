{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поисковики в Приморье обнаружили детали четырех танков времен Хасанских боев

Изъятые детали отправят в музей исторической техники под Владивостоком

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Участники поискового объединения "Авиапоиск" в Приморском крае обнаружили фрагменты четырех танков, участвовавших в боях 1938 года у озера Хасан. Об этом сообщило в понедельник приморское поисковое объединение на своей странице в Instagram.

В 1938 году между Японской императорской армией и Красной армией у озера Хасан и реки Туманной на юге Приморья прошла серия военных столкновений в связи с оспариванием японцами этих территорий.

Первый Т-26 успел пройти по равнине около 200 м прежде, чем был подбит. От него в болоте остались надгусеничные полки, сообщили в "Авиапоиске". "Один из танков, едва выйдя на пригорок, был буквально разорван на куски прямым попаданием японского снаряда, его фрагменты разлетелись на расстояние около десяти метров. В земле огромная воронка, из которой торчат куски развороченной брони, а вокруг - оторванные опорные катки, фрагмент приборной доски, измятые 45-мм гильзы и другие фрагменты. Экипаж этой машины погиб мгновенно. Третий танк отошел от первого метров на 30 и тоже был подбит. Четвертым оказался плавающий танк разведки Т-37. После попадания снаряда он "разулся" и был, по-видимому, добит окончательно", - говорится в сообщении.

Фрагменты обнаружили с помощью металлодетекторов на трассе наступления одного из танковых батальонов. Часть деталей поисковики начали поднимать, остальное будет изъято в следующем году. "Чтобы достать ряд фрагментов, приходилось вручную рубить лед и голыми руками доставать с полуметровой глубины, что-то приходилось вытаскивать машиной", - говорится в опубликованном сообщении.

Все изъятые детали отправятся в музей исторической техники под Владивостоком.

Поисковые работы проводят на местах сражения у озера Хасан в течение года. Участники "Авиапоиска" обнаружили там останки погибшего солдата Степана Белова. Впоследствии его память увековечили пятиконечной звездой. Кроме полевых работ, объединение ведет масштабную работу с архивами. Так, в октябре во время работы в Центральном архиве Минобороны РФ удалось обнаружить более 110 ранее неизвестных мест катастроф боевых самолетов на Дальнем Востоке.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Минздрав Якутии закупит 15 тыс. доз вакцины из-за роста заболеваемости корью
Общее число заболевших в регионе составило 21 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС