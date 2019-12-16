Поисковики в Приморье обнаружили детали четырех танков времен Хасанских боев

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Участники поискового объединения "Авиапоиск" в Приморском крае обнаружили фрагменты четырех танков, участвовавших в боях 1938 года у озера Хасан. Об этом сообщило в понедельник приморское поисковое объединение на своей странице в Instagram.

В 1938 году между Японской императорской армией и Красной армией у озера Хасан и реки Туманной на юге Приморья прошла серия военных столкновений в связи с оспариванием японцами этих территорий.

Первый Т-26 успел пройти по равнине около 200 м прежде, чем был подбит. От него в болоте остались надгусеничные полки, сообщили в "Авиапоиске". "Один из танков, едва выйдя на пригорок, был буквально разорван на куски прямым попаданием японского снаряда, его фрагменты разлетелись на расстояние около десяти метров. В земле огромная воронка, из которой торчат куски развороченной брони, а вокруг - оторванные опорные катки, фрагмент приборной доски, измятые 45-мм гильзы и другие фрагменты. Экипаж этой машины погиб мгновенно. Третий танк отошел от первого метров на 30 и тоже был подбит. Четвертым оказался плавающий танк разведки Т-37. После попадания снаряда он "разулся" и был, по-видимому, добит окончательно", - говорится в сообщении.

Фрагменты обнаружили с помощью металлодетекторов на трассе наступления одного из танковых батальонов. Часть деталей поисковики начали поднимать, остальное будет изъято в следующем году. "Чтобы достать ряд фрагментов, приходилось вручную рубить лед и голыми руками доставать с полуметровой глубины, что-то приходилось вытаскивать машиной", - говорится в опубликованном сообщении.

Все изъятые детали отправятся в музей исторической техники под Владивостоком.

Поисковые работы проводят на местах сражения у озера Хасан в течение года. Участники "Авиапоиска" обнаружили там останки погибшего солдата Степана Белова. Впоследствии его память увековечили пятиконечной звездой. Кроме полевых работ, объединение ведет масштабную работу с архивами. Так, в октябре во время работы в Центральном архиве Минобороны РФ удалось обнаружить более 110 ранее неизвестных мест катастроф боевых самолетов на Дальнем Востоке.