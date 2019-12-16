Минздрав Якутии закупит 15 тыс. доз вакцины из-за роста заболеваемости корью

ЯКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Минздрав Якутии для иммунизации населения закупит 15 тыс. доз живой корьевой вакцины из-за роста заболеваемости корью. Об этом сообщил заместитель начальника отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации управления Роспотребнадзора по Якутии Георгий Игнатьев на еженедельной планерке мэрии Якутска с главой города Сарданой Авксентьевой в понедельник.

"Было проведено внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Якутии, решением которой Минздравом Якутии планируется приобретение 15 тыс. доз живой корьевой вакцины из средств резервного фонда правительства", - сказал Игнатьев.

Игнатьев сообщил, что управлением Роспотребнадзора по Якутии выдано более 280 предписаний о проведении санитарных противоэпидемических (профилактических) мероприятий в адрес медицинских организаций.

"По кори: по всей республике зарегистрирован за вчерашний день один новый случай, который выявлен в ходе медицинского наблюдения за контактными лицами по Якутской республиканской клинической больнице. Общее количество заболевших составило 21 человек. В городе Якутске - 20 случаев, 1 случай - в Абыйском районе", - сообщил Игнатьев.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Якутии, пройдет иммунизация детей по каждому педиатрическому участку и в образовательных учреждениях. Также обеспечат иммунизацию граждан до 55 лет включительно, работающих в медицинских и образовательных учреждениях, в сфере торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфере, лиц, работающих вахтовым методом и трудовых мигрантов.

На прошлой неделе управление Роспотребнадзора по Якутии на период с 5 по 12 декабря в республике зарегистрировало 16 случаев кори среди населения.