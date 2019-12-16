В Приморье прошел первый в истории нацпарка "Земля леопарда" авиаучет копытных животных

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье в ходе первого в истории охраняемой территории авиаучета с борта вертолета зафиксировали достаточное количество копытных животных, которые составляют основную кормовую базу обитающих там краснокнижных амурских тигров и дальневосточных леопардов. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба организации.

Авиаучет копытных животных - оленей, косулей и кабанов - проводился впервые в нацпарке "Земля леопарда". Такое обследование считается одним из наиболее достоверных методов оценки численности диких животных. До этого года подсчет копытных производился наземными группами учета, что занимало значительное время.

"В полосу учетов наблюдателей за это время попало более 1300 пятнистых оленей, размеры стад которых - до 50 голов - впечатлили специалистов. Радует, что в популяцию кабанов национального парка не проникла африканская чума, а среди встреченных трехсот кабанов отмечен достаточно большой процент поросят и подсвинков", - говорится в сообщении. В нем также приводится комментарий кандидата биологических наук, заместителя директора по науке ФГБУ "Земля леопарда" Юрия Дармана: "Благодаря прошедшему авиаучету впервые со времени образования национального парка "Земля леопарда" у нас появятся точные научные данные о плотности населения популяций диких копытных, по которым мы сможем рассчитать их реальную численность".

За время полетов специалисты также зафиксировали одного тигра и двух дальневосточных леопардов, а также особей водяных оленей, которые впервые были описаны в России весной этого года на территории нацпарка.

Авиаучет проводился на высоте около 100 м, на скорости вертолета - 100 км/час. Общая исследуемая площадь составила около 360 тыс. га.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. По итогам 2018 года на "Земле леопарда" отмечено не менее 91-го взрослого леопарда и не менее 22-х котят. Кроме того, там фиксируется максимальная плотность амурского тигра.