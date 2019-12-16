{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты назвали наиболее востребованные профессии в 2020 году

По данным портала Работа.ру, среди массовых профессий будут востребованы водители, официанты, курьеры и продавцы, а среди узкоквалифицированных - специалисты по таргетированной и контекстной рекламе, программисты
Описание
© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Наиболее востребованными специалистами среди массовых профессий в 2020 году станут водители, официанты, курьеры, продавцы, а среди узкоквалифицированных - специалисты по таргетированной и контекстной рекламе, программисты, высококвалифицированные инженерно-технические специалисты. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы Работа.ру. 

На эту тему
Соцсети вместо резюме. Что ищут работодатели в аккаунтах соискателей

Эксперты портала по трудоустройству полагают, что наиболее востребованными специалистами в 2020 году среди массовых профессий станут также повара, мастера, рабочие, машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики, плотники, столяры, каменщики и маляры. Кроме того, среди узкоспециализированных профессий будут востребованы email-маркетологи, SMM-специалисты, SEO-специалисты, разработчики мобильных приложений, аналитики Big Data, тестировщики, product-менеджеры, project-менеджеры.

"Что касается массового сегмента, то с открытием новых точек продаж в ретейле, например, вырастет спрос на продавцов-кассиров. А что касается "узких" профессий, то сейчас такая ситуация, что даже традиционный офлайн-бизнес цифровизируется и открывает IT-направления. Соответственно, им необходимы программисты, аналитики, продакт-менеджеры. IT-компании ускоряют темпы разработки - проекты становятся больше, открываются новые направления работы с большими данными, искусственным интеллектом, а это тоже требует расширение штата", - пояснили ТАСС в пресс-службе портала Работа.ру.

Согласно ноябрьскому исследованию Работы.ру, среди 1000 российских работодателей повышать зарплаты в 2020 году планируют в 25% компаний, напомнили в пресс-службе.

"В 2020 году сохранится тенденция текущего года: зарплаты продолжат расти на уровне 7-9%. Несмотря на то что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалистам из этого сегмента повышали зарплаты в 2019 году и продолжат повышать в наступающем - в среднем на 10-12% по рынку", - полагают аналитики сервиса по трудоустройству. Они также предположили, что компании из сфер ретейла, производства и строительства в 2020 году также увеличат зарплаты своим сотрудникам.

Уровень зарплат в текущем году

В пресс-службе Работа.ру сообщили, что в 2019 году больше всего заработные платы выросли в IT-сфере - на 10,2%, следом идет банковская сфера - на 7,6% и на третьем месте маркетинг и реклама - на 7,4%.

Средняя зарплата специалистов в IT-сфере в Москве по состоянию на декабрь составила 92 тыс. рублей. На втором месте по уровню зарплат специалисты в сфере транспорта и логистики. Средняя зарплата по Москве в этой сфере составляет 75 тыс. рублей. И на третьем месте сфера производства со средней зарплатой 71 тыс. рублей, выяснили аналитики портала Работа.ру.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Австралийский лоукостер Jetstar Airways отменил часть рейсов из-за спора с профсоюзами
Сотрудники авиакомпании пообещали не возобновлять забастовку в период с 20 декабря по 3 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС