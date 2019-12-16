Австралийский лоукостер Jetstar Airways отменил часть рейсов из-за спора с профсоюзами

СИДНЕЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Австралийский бюджетный авиаперевозчик Jetstar Airways отменил 10% внутренних рейсов в январе 2020 года из-за продолжающихся споров с профсоюзами об условиях и оплате труда сотрудников. Об этом в понедельник сообщает телерадиокомпания ABC со ссылкой на заявление компании.

По данным ABC, Jetstar сократила число рейсов, чтобы "избежать нарушения обязательств перед клиентами". "С клиентами, уже забронировавшими билеты на эти рейсы, свяжутся в ближайшие дни, чтобы предложить альтернативные варианты, включая полный возврат средств", - говорится в заявлении авиаперевозчика. Также в авиакомпании сообщили, что задействуют специальный план, подготовленный на случай "непредвиденных обстоятельств", и, для того чтобы избежать неустойки, объединят ряд рейсов с материнской авиакомпанией Qantas Australia, а также продадут часть авиапарка.

Сотрудники Jetstar Airways пообещали после массовых задержек и отмен рейсов, произошедших в минувшие выходные, не возобновлять забастовку в период с 20 декабря по 3 января.

Спор между профсоюзными организациями, представляющими персонал компании, начался в начале текущего года, после того как сотрудники лоукостера потребовали улучшить условия труда и гарантировать минимальную 30-часовую рабочую неделю, 12-часовые перерывы между сменами и повышение заработной платы, которая, по мнению профсоюза работников транспорта, является одной из самых низких в отрасли, на 15%. Руководство перевозчика сочло требования персонала "чрезмерными" и заявило о том, что может гарантировать рост заработной платы не более чем на 3%. Переговоры между профсоюзами и руководством зашли в тупик, и 6 декабря сотрудники авиакомпании приняли решение о начале забастовки.

Jetstar Airways - австралийская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие крупнейшего австралийского авиаперевозчика Qantas. Компания обслуживает широкую сеть внутренних австралийских авиалиний, а также обеспечивает сервис на некоторых международных линиях. Основной базой авиакомпании является аэропорт города Мельбурна. На сегодняшний день в авиакомпании работают порядка 830 пилотов и 375 человек наземного персонала.