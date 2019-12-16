В Приамурье за консультациями по льготной ипотеке обратились уже более 300 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Более 300 человек в Амурской области обратились за консультациями по получению льготной ипотеки под 2% по программе для молодых семей, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве экономического развития и внешних связей региона.

"На первоначальном этапе заявки по программе льготной ипотеки уже принимаются в одном из банков Приамурья. По состоянию на 16 декабря текущего года на получение льготной ипотеки под 2% в этом банке принято 32 заявки, из которых уже одобрено 19. За консультациями обратились более 300 человек", - сказали в министерстве. Также там уточнили, что в регионе под критерий программы подходит 1493 молодых семьи, которые могут претендовать на улучшение жилищных условий.

Как сообщила ТАСС начальник отдела регионального Минстроя Владлена Белозерова, строительная отрасль Амурской области имеет достаточно мощностей для удовлетворения спроса, который прогнозируется в регионе после начала действия программы льготной ипотеки под 2%. Сегодня показатель обеспеченности квадратным метром на одного человека в регионе составляет 25,1 кв. м., это соответствует среднероссийскому уровню.

За 11 месяцев этого года в Приамурье построили 1975 жилых помещений общей площадью 119,84 тыс. кв. м, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Наибольший показатель в Благовещенске - 45,4 тыс. кв. м. Это составляет 37,9% от всего введенного по области и 147,7% к уровню прошлого года (30,8 тыс. кв. м). По данным Амурстата, цена на рынке жилья в области, в третьем квартале 2019 года на первичном рынке за один кв. метр составила 60594,71 руб., на вторичном рынке - 61,662 руб.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Эта мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами. Программа позволяет молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

Рост по плану

Минстрой России по нацпроекту "Жилье и городская среда" Приамурью установил показатель объема ввода жилья на 2020 год - 225 тыс. кв. м. В целом регион к 2024 году должен прийти к показателю ежегодного ввода жилья в 275 тыс. кв. м.

Планомерный рост объемов введенного в эксплуатацию жилья ожидается в Амурской области с 2020 года, в том числе за счет реализации программы стимулирования жилищного строительства и субсидий из федерального бюджета, новых направлений в рамках национальной программы развития Дальнего Востока.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", он рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

О льготной ипотеке

Льготная ипотека будет предоставляться во всех регионах Дальнего Востока, ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей включительно, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

К молодым семьям будут отнесены те, в которых оба супруга не старше 35 лет (включительно), имеют гражданство РФ и состоят в зарегистрированном браке не менее года. При этом хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготной ипотекой.