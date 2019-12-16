Возле села Рыркайпий на Чукотке остаются более 30 белых медведей

ТАСС, 16 декабря. Количество белых медведей, остающихся недалеко от села Рыркайпий на Чукотке, снова увеличилось до 35, сообщил ТАСС в понедельник заместитель начальника управления охраны животного мира Чукотского автономного округа Егор Верещагин.

"Сегодня погода улучшилась, есть шанс, что начнем доставку в село отпугивающих средств и снегохода. Количество медведей у села снова возросло, последний раз их насчитали 35. Но пока они продолжают питаться тушами моржей на побережье, в самом населенном пункте их не видели", - рассказал собеседник агентства.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России объявил сбор средств, чтобы обеспечить средствами отпугивания животных сотрудников "Медвежьего патруля", охраняющих село Рыркайпий.

На прошлой неделе несколько десятков белых медведей собрались недалеко от Чукотского села Рыркайпий из-за аномального тепла в регионе. Мимо населенного пункта проходит путь миграции животных, но из-за отсутствия льда на воде медведи вынуждены оставаться у поселка. В пятницу там оставалось 20 медведей.

По данным синоптиков, в этом году становление льда в акваториях Чукотки происходит в среднем на две недели позже обычного. В районе села Рыркайпий прочный лед установится, судя по данным Чукотского гидрометцентра, только к концу декабря.