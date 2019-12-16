{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Новосибирске не стал штрафовать экс-главу СО РАН по делу о незаконной приватизации

В ноябре в новосибирском Академгородке в структурах СО РАН прошли обыски, связанные с делом о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери экс-главы отделения Александра Асеева

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска отказался наложить штраф на бывшего главу СО РАН, академика Александра Асеева и его супругу за нарушения процессуальных обязанностей в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые проводили в коттедже академика обыск в рамках расследования дела о незаконной приватизации. Об этом в четверг сообщил ТАСС представитель суда.

"Отказано в наложении денежного взыскания на Асеева и его супругу", - сказала собеседница агентства.

Суд рассмотрел протокол, составленный сотрудниками СК, на Асеева и его супругу, которые, по данным следователей, нарушили процессуальные обязанности во время обыска в коттедже академика. Он проводился сотрудниками следственных органов 24 ноября в рамках расследования дела о незаконной приватизации. Асееву предъявлены обвинения по ст. 117 Уголовно-процессуального кодекса РФ (денежное взыскание до 2,5 тыс. рублей). Первое заседание по делу состоялось 28 ноября, оно было перенесено на 6 декабря, а затем отложено еще раз на 10 дней.

В новосибирском Академгородке 18 ноября в структурах СО РАН прошли обыски. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-управляющего делами отделения. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет об Эдуарде Скубневском, и дело связано с приватизацией в 2014 году семьей бывшего председателя СО РАН Александра Асеева коттеджа в Академгородке.

История с коттеджем

Как ранее ТАСС сообщил Асеев, в 2014 году в Академгородке было приватизировано 60 коттеджей, построенных еще в 1950-1960-х годах, в числе которых находится дом, приватизированный на имя дочери Асеева. В нем в настоящее время живет сам экс-председатель.

Коттедж, о котором идет речь, расположен на ул. Мальцева в Академгородке. Ранее он был собственностью Российской Федерации и предоставлялся по договору соцнайма действующему главе СО РАН. Однако с 2014 года он приватизирован на имя дочери Асеева, возглавлявшего отделение с 2008 по 2017 год.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
Роскачество обнаружило в двух образцах российского и шриланкийского чая пестициды
В этом в одном из них был обнаружен гексахлорбензол, в отношении которого действует Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, согласно которой данное вещество запрещено во всем мире
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС