Суд в Новосибирске не стал штрафовать экс-главу СО РАН по делу о незаконной приватизации

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска отказался наложить штраф на бывшего главу СО РАН, академика Александра Асеева и его супругу за нарушения процессуальных обязанностей в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые проводили в коттедже академика обыск в рамках расследования дела о незаконной приватизации. Об этом в четверг сообщил ТАСС представитель суда.

"Отказано в наложении денежного взыскания на Асеева и его супругу", - сказала собеседница агентства.

Суд рассмотрел протокол, составленный сотрудниками СК, на Асеева и его супругу, которые, по данным следователей, нарушили процессуальные обязанности во время обыска в коттедже академика. Он проводился сотрудниками следственных органов 24 ноября в рамках расследования дела о незаконной приватизации. Асееву предъявлены обвинения по ст. 117 Уголовно-процессуального кодекса РФ (денежное взыскание до 2,5 тыс. рублей). Первое заседание по делу состоялось 28 ноября, оно было перенесено на 6 декабря, а затем отложено еще раз на 10 дней.

В новосибирском Академгородке 18 ноября в структурах СО РАН прошли обыски. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-управляющего делами отделения. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет об Эдуарде Скубневском, и дело связано с приватизацией в 2014 году семьей бывшего председателя СО РАН Александра Асеева коттеджа в Академгородке.

История с коттеджем

Как ранее ТАСС сообщил Асеев, в 2014 году в Академгородке было приватизировано 60 коттеджей, построенных еще в 1950-1960-х годах, в числе которых находится дом, приватизированный на имя дочери Асеева. В нем в настоящее время живет сам экс-председатель.

Коттедж, о котором идет речь, расположен на ул. Мальцева в Академгородке. Ранее он был собственностью Российской Федерации и предоставлялся по договору соцнайма действующему главе СО РАН. Однако с 2014 года он приватизирован на имя дочери Асеева, возглавлявшего отделение с 2008 по 2017 год.