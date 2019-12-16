Роскачество обнаружило в двух образцах российского и шриланкийского чая пестициды

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Роскачество провело исследование органических продуктов и выяснило, что два проверенных образца - российский и шриланкийский чай - не соответствовали требованиям из-за содержания пестицидов. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты Роскачества изучили продукты восьми категорий на российском рынке, в число которых вошли продукты детского питания, зерновые хлопья, крупы, макаронные изделия, мука, чай, приправы и молоко из России, Хорватии, Финляндии, Германии, Италии, Словении, Франции, Нидерландов, Шри-Ланки и Швеции - всего 24 продукта. Все выбранные товары позиционировали себя как органические - об этом свидетельствовала их маркировка, а также спецзнаки или надписи, нанесенные на упаковку.

Товары проверили на содержание 415 видов пестицидов и 18 антибиотиков.

"Согласно результатам проверок, только два товара не отвечали требованиям, определяющим органическую продукцию <...> Как показало исследование, и в том, и в другом товаре содержались пестициды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о об образцах российского и шриланкийского чаев. При этом в этом в одном из них эксперты обнаружили гексахлорбензол (в маленькой концентрации). В отношении него действует Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, согласно которой вещество запрещено по всему миру. Скорее всего, гексахлорбензол, который относится к группе стойких пестицидов, использовался производителем и остался в почве, не успев разложиться, утверждают эксперты. В образце другого чая специалисты обнаружили четыре пестицида: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин, которые обладают очень высокой токсичностью для насекомых и умеренной - для млекопитающих.

Как сообщили в Роскачестве, оба вида чая были промаркированы европейским знаком сертифицированной органической продукции ("Евролистом"), при этом орган по сертификации, выдавший документы "Мацесте" - Институт этической и экологической сертификации Италии (ICEA) - уже несколько лет не работает в России.

Между тем, как сообщили Роскачеству в ICEA, срок действия выданного ими сертификата закончился еще в 2012 году. В организации также добавили, что намерены судиться с производителем, незаконно использовавшим ее знак. В результате руководству производителя российского чая пришлось сменить упаковку. Производитель шриланкийского чая также отреагировал на результаты исследования и выразил готовность провести корректирующие мероприятия на производстве и исправить нарушения.

Об органической продукции

С 1 января 2020 года в России вступает в силу закон об органической продукции, который устанавливает определение этого понятия, а также требования к производству органической продукции и ее хранению. Как напомнили в Роскачестве, для того, чтобы определить, является ли тот или иной продукт органическим, оценивается весь процесс его производства, начиная от исследования семян. Так, согласно закону, при производстве органической продукции должен соблюдаться ряд требований, в том числе производство органической продукции должно быть обособлено от производства продуктов, не относящихся к органическим. Также нельзя смешивать органические товары с другими при хранении и транспортировке.

Кроме того, запрещается применять агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста, гормональные и другие препараты, за исключением тех, которые разрешены действующими в России национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции. Согласно закону, запрещается применять клонирование и методы генной инженерии. Также нельзя использовать гидропонный метод выращивания растений и ионизирующее излучение. Необходимо обеспечивать оптимальные санитарно-гигиенические показатели содержания сельскохозяйственных животных. И, наконец, нельзя использовать упаковку, которая может привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды.