Эксперты рассказали, в какие города чаще всего летали россияне в 2019 году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россияне в 2019 году стали чаще, чем годом ранее, летать в Санкт-Петербург и Стамбул. Об этом говорится в проведенном для ТАСС исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Петербург среди россиян стал более популярным вариантом для поездок выходного дня, чем в 2018 году. Также в этом году выросла популярность по таким внутренним направлениям, как Казань, Ульяновск, Сургут, Уфа и Краснодар. При этом больше всего билетов по сравнению с 2018 годом было продано в Ульяновск: продажи в этот город выросли в три раза, свидетельствуют данные OneTwoTrip.

А вот в Москву россияне стали летать реже, спрос в этом году по сравнению с 2018 годом сократился на 4%, подсчитали эксперты, тогда как год назад сюда была продана почти треть от общего количества билетов. Также в этом году стали менее популярны Симферополь, Екатеринбург, Челябинск (продано на четверть меньше билетов), Набережные Челны (на треть меньше) и Минеральные Воды. Эксперты связывают такие показатели с перераспределением спроса на железнодорожные билеты.

"Снижение спроса по ряду направлений связано с тем, что россияне стали чаще ездить на поездах, например, в Москву или Екатеринбург, а также другие российские города, попавшие в конец списка", - отметил директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов, слова которого приводит пресс-служба.

Среди зарубежных направлений увеличился спрос на перелеты в Стамбул, Ереван, Прагу и Анталью. Этим летом Армения и Турция были одними из самых популярных направлений для отдыха благодаря сравнительно невысоким ценам на билеты и проживание.