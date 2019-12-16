Воронежский губернатор сделал 31 декабря выходным днем в регионе

ВОРОНЕЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев после публичного опроса среди подписчиков своей страницы в социальной сети "ВКонтакте" распорядился перенести в регионе выходной день с 28 на 31 декабря.

"Я подписал распоряжение в рамках имеющихся у меня полномочий сделать вторник, 31 декабря, днем отдыха, а субботу, 28 декабря, рабочим днем. Это касается тех, кто работает в органах исполнительной власти Воронежской области, на государственной и гражданской службе в облправительстве, в подведомственных структурах", - написал он в понедельник на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее губернатор запустил в соцсети публичный опрос о том, хотят ли жители региона сделать выходным днем 31 декабря, который в 2019 году выпадает на вторник. В итоге на его странице проголосовали более 46 тыс. человек, из них 86% поддержали идею сделать 31 декабря нерабочим днем.

"Рассчитываю, что и остальные работодатели разделят мнение жителей региона и тоже сделают 31 декабря выходным. Ведь в канун Нового года сотрудники хотят весь день провести с родными и близкими и полноценно приготовиться к праздничному торжеству", - отметил Гусев.

Ранее 31 декабря объявили выходным днем власти Свердловской, Кировской, Курганской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии. Президент России Владимир Путин ранее пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.

Также законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.