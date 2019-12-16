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Аэропорт Владивостока возобновил посадку и вылет рейсов

Причиной задержки стала непогода

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Владивостока возобновил отправку и прием рейсов после задержки, связанной с густым туманом, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В понедельник густой туман в аэропорту Владивостока привел к задержке взлета и посадки свыше 10 рейсов российских и международных авиалиний.

"Туман над взлетно-посадочной полосой рассеялся, задержанные ранее рейсы начали вылет и посадку", - сообщили в пресс-службе.

Согласно информации на онлайн-табло, задержанными остаются шесть рейсов, в том числе по техническим причинам задержан один рейс из Москвы. Сейчас во Владивостоке переменная облачность, температура воздуха около 1 градуса тепла, скорость ветра 2 м/с.

Теги
РоссияПриморский край
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