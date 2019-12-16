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Прививку от гриппа в 2019 году сделали более 46% россиян

Всего в этом году планируется привить около 72 млн человек

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Почти 70 млн россиян, что составляет 46,4% от населения страны, сделали прививку от гриппа в 2019 году. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на совещании глав служб стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

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"Кампания по вакцинации 2019 года продолжается, но уже, по данным Роспотребнадзора, привито 46,4% россиян, почти 70 млн человек", - сказала она.

Показатель охвата детей прививками 85% и более полностью достигнут в 83 субъектах страны, в 63 регионах он составляет более 45%. В 2019 году в целом планируется привить 72 млн человек, их них 62,2 млн за счет бюджета.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщал, что в 2019 году планируется привить не менее 45% населения страны, из них более 17 млн - дети, и не менее 75% людей из групп риска.

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