На аукционе в Шотландии продали самую большую в мире бутылку виски

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Самая большая в мире бутылка односолодового виски Tomintoul - высотой 1,5 метра и емкостью 105,3 литра - продана на аукционе Just Whisky в Шотландии за £15 тыс. ($20 тыс.) в рамках рождественских торгов. Об этом сообщает в понедельник британская вещательная корпорация Би-би-си.

A dram big bottle: World's largest single malt whisky sold for £15k https://t.co/ccQ3lM2ZmP #Tomintoul @JustWhisky — BBC North East Scot (@BBCNorthEast) December 16, 2019

Бутыль напитка 14-летней выдержки закупорена 20-сантиметровой пробкой, и ее содержимое можно разлить в 150 стандартных бутылок. Она была изготовлена в августе 2009 года на вискарне Tomintoul командой из 14 человек. Семь лет назад эта бутылка была выставлена в Шотландском центре наследия виски в Эдинбурге и оценена в £5 тыс. ($6,6 тыс.). "Время от времени появляется возможность приобрести действительно уникальную бутылку виски, и это как раз один из таких случаев", - отметил директор и соучредитель торгового дома Just Whisky Грэм Крэйн.

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