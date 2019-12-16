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Новая система обращения с ТКО

Гордеев поручил до конца года принять актуализированные под раздельный сбор мусора СанПиНы

В пресс-службе вице-премьера сообщили, что действующий с 1988 года СанПиН "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" не отвечает реалиям сегодняшнего дня

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев поручил до конца 2019 года зарегистрировать новые санитарные правила, касающиеся порядка обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В них, в частности, будут учтены условия раздельного сбора мусора, сообщила в понедельник его пресс-служба.

"Алексей Гордеев дал поручение Минюсту России зарегистрировать документ до конца года, чтобы правила вступили в силу уже с января 2020 года. Положения нового СанПиНа направлены на формирование новой системы обращения с ТКО и учитывают целый ряд особенностей развивающейся отрасли, включая условия раздельного сбора", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, действующий с 1988 года СанПиН "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" отражает систему хозяйствования, принятую еще в советское время, и не отвечает реалиям сегодняшнего дня, в частности, не соответствует действующему в настоящее время законодательству об отходах.

"Новым документом устанавливаются санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и обслуживанию территории муниципальных образований. В частности, вводится дифференцированный подход к установлению частоты вывоза собранных раздельно твердых сухих и мокрых коммунальных отходов (органики). К примеру, вывоз крупногабаритных отходов можно осуществлять раз в неделю", - уточняется в сообщении.

Также предусмотрен особый порядок вывоза отходов из районов Крайнего Севера и труднодоступных населенных пунктов. В соответствии с этим главные санитарные врачи в регионах вправе принимать решение об изменении периодичности вывоза отходов с учетом климатических особенностей.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичРоссияНовая система обращения с ТКО
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