Минтруд рассчитывает в 2020 году создать систему мониторинга трудоустройства выпускников

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Система мониторинга трудоустройства выпускников вузов будет создана на основе стыковки данных о дипломе, СНИЛСе, страховых взносах и электронной трудовой книжке. Эту работу планируется завершить к концу 2020 года, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ в понедельник.

"Та система [мониторинга трудоустройства выпускников], которая будет создана до конца следующего года <...>, будет базироваться на стыковке данных, которые уже содержатся в информационных системах <...> Состыковав данные о получении того или иного диплома, СНИЛСа, работодателя, заработной платы - мы это видим по страховым взносам - и о перемещении между рабочими местами, мы <...> увидим не только то, что вузы хотят рассказать о себе и своих выпускниках, мы увидим реальную картинку", - сказал он.

Топилин уточнил, что в настоящее время данные о трудоустройстве выпускников предоставляются вузами на основе внутренних опросов и исследований и не являются точными. Именно система электронных трудовых позволит выстроить систему мониторинга в 2020 году, добавил он. "Эта система позволит нам в течение 2020 года завершить работу по формированию мониторинга трудоустройства выпускников", - пояснил министр.

Топилин уточнил, что в настоящее время данные о трудоустройстве выпускников предоставляются вузами на основе внутренних опросов и исследований и не являются точными.

Об электронной трудовой книжке

Закон об электронной трудовой книжке вступает в силу с 2020 года. Работодатели с 1 января будут передавать сведения о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд. В 2020 году работники смогут либо выбрать электронную форму, либо оставить бумажную трудовую книжку.

Переход будет носить добровольный характер.