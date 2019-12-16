Суд оштрафовал кубанскую НКО, финансируемую Greenpeace

КРАСНОДАР, 16 декабря. /ТАСС/. Суд Горячего Ключа в Краснодарском крае оштрафовал на 300 тыс. рублей некоммерческую организацию "Гражданская инициатива против экологической преступности" за выполнение функции иностранного агента, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"[Суд] постановил признать юридическое лицо - автономную некоммерческую организацию информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента") и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных структурах региона уточнил ТАСС, что эта организация финансировалась за счет средств международной независимой неправительственной экологической организации Greenpeace.

Ранее министерство юстиции РФ провело внеплановую проверку документации и деятельности АНО "Гражданская инициатива против экологической преступности", были выявлены соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, 25 октября 2019 года организацию включили в реестр иностранных агентов.