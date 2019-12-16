Роскомнадзор просит Twitter разъяснить причины блокировки нескольких российских аккаунтов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от сервиса Twitter разъяснить блокировку нескольких российских аккаунтов, включая страницы Россотрудничества и проекта "Хорошие новости". Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ведомства.

"В Роскомнадзор поступили сведения об ограничении в социальной сети Twitter доступа к аккаунтам Россотрудничества (@rsgov), проекта "Хорошие новости" (@good_events_), а также председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России А. Малькевича (@McCevich). Помимо этого, ранее доступ ограничивался к аккаунту государственного телеканала "Россия 1" (@tvrussia1), - указано в сообщении. - Роскомнадзор попросил администрацию социальной сети разъяснить, почему указанные аккаунты были заблокированы, и возобновить к ним доступ".

Письмо направлено в адрес директора по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейд МакСуинни.

Ведомство выразило глубокую озабоченность сложившейся ситуацией, так как подобные действия противоречат принципам свободы распространения информации.

"В то же время контент, действительно представляющий опасность для пользователей, размещен и до сих пор доступен для просмотра в Twitter, несмотря на неоднократные предупреждения Роскомнадзора, - отметили в ведомстве. - Ранее Роскомнадзором направлялись уведомления в адрес Twitter о необходимости скорейшего ограничения доступа к более 950 материалам. В частности, на страницах ресурса размещается информация экстремистского характера, детская порнография, суицидальный контент, информация о продаже и пропаганде наркотиков. Эти материалы по-прежнему доступны в Twitter в том числе для российской аудитории".