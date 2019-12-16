В России планируют запретить сжигание непереработанного мусора

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров внес в Госдуму поправки, запрещающие сжигание непереработанного мусора. Об этом в понедельник ТАСС сообщил председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, опровергнув распространенную информацию, что в России планируют приравнять сжигание мусора к переработке.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что Минприроды рассматривает возможность приравнять к переработке сжигание мусора, при котором вырабатывается электроэнергия.

"Вносит поправки господин Майоров, которые категорически запрещают сжигать все отходы, из которых не были до этого извлечены все полезные фракции. То есть сжигать можно будет только "хвосты", как в Европе, - то, что остается от переработки", - сказал он.

Бурматов отметил, что поддержка данной инициативы в профильном комитете есть. Кроме того, Майоров предложил еще два нововведения: провести экологическую экспертизу на этапе проектной документации создания заводов по сжиганию мусора и изменить порядок расходования средств экологического сбора, направляя их только на утилизацию отходов.

По словам Бурматова, реализация данной инициативы поможет решить проблемы мусорных полигонов в стране. "В основном их [отходы от переработанного мусора] раньше направляли на мусоросортировку на полигонах. А сейчас они целиком пойдут только на строительство мощностей по утилизации отходов", - отметил он.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.