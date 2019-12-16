{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что Кремль не следит за делом о халатности экс-главы роддома в Москве

Пресс-секретарь президента сообщил, что вопрос о ситуации в московском роддоме стоит на повестке дня Минздрава и властей столицы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вопрос о ситуации в московском роддоме номер 27, бывшая глава которого подозревается в ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам, стоит на повестке дня Минздрава и властей столицы, а не Кремля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не вопрос Кремля, это не тот круг тем, которые мы отслеживаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Это абсолютно вопрос профессиональный, касается Министерства здравоохранения и московских властей", - добавил Песков.

Департамент здравоохранения Москвы 6 декабря сообщил, что по результатам внутренней служебной проверки, проведенной в связи с многочисленными жалобами пациентов, принято решение об увольнении руководства роддома № 27 имени Спасокукоцкого - заведующей филиалом роддома Марины Сармосян, а также заведующих всех отделений. До этого в ряде соцсетей широкое обсуждение получила публикация рожавшей в этом роддоме женщины. По ее словам, несмотря на отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями из-за врачебных ошибок, в том числе передозировки обезболивающими и применения ряда агрессивных тактик, включая выдавливание и вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть, в результате он выжил, но остался инвалидом.

8 декабря стало известно, что по этому факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого Сармосян была помещена под стражу.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Подготовка к 75-летию Победы
Ветераны в честь годовщины Победы смогут бесплатно проехать по Крымскому мосту на поезде
Акция будет действовать с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года без ограничения количества поездок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС