Песков заявил, что Кремль не следит за делом о халатности экс-главы роддома в Москве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вопрос о ситуации в московском роддоме номер 27, бывшая глава которого подозревается в ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам, стоит на повестке дня Минздрава и властей столицы, а не Кремля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не вопрос Кремля, это не тот круг тем, которые мы отслеживаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Это абсолютно вопрос профессиональный, касается Министерства здравоохранения и московских властей", - добавил Песков.

Департамент здравоохранения Москвы 6 декабря сообщил, что по результатам внутренней служебной проверки, проведенной в связи с многочисленными жалобами пациентов, принято решение об увольнении руководства роддома № 27 имени Спасокукоцкого - заведующей филиалом роддома Марины Сармосян, а также заведующих всех отделений. До этого в ряде соцсетей широкое обсуждение получила публикация рожавшей в этом роддоме женщины. По ее словам, несмотря на отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями из-за врачебных ошибок, в том числе передозировки обезболивающими и применения ряда агрессивных тактик, включая выдавливание и вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть, в результате он выжил, но остался инвалидом.

8 декабря стало известно, что по этому факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого Сармосян была помещена под стражу.