Директор Госфильмофонда не считает цены в кинотеатре "Иллюзион" завышенными

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Госфильмофонда России Николай Малаков считает 1,5 тыс. рублей оптимальной ценой на билеты в кинотеатр "Иллюзион". Такое мнение он выразил в понедельник журналистам.

Согласно данным на сайте кинотеатра, на сеансы в понедельник на фильмы "Великий диктатор", "Простой карандаш", "Ржев", "Одной волшебной ночью" и другие цена за один билет в вип-зал составляет 1500 рублей.

"Естественно для маленького зала цена будет приличная, если зал на восемь мест, то 1,5 тыс. рублей будет стоить. Потому что за комфорт надо платить <...> Оборудование нужно окупить. 1,5 тыс. для вип-зала - я не думаю, что это запредельная цена, потому что другие вип-залы стоят примерно также", - сказал он.

По его словам, в залах обеспечен дополнительный комфорт для зрителей. "Там отличные кресла, они регулируются, если захотите, вам кофе принесут за отдельную плату", - отметил он.

Малаков также добавил, что кинотеатр сейчас разрабатывает новый прейскурант, где будут различные варианты. "По большому залу в зависимости от времени - утром одна, днем и вечером другая. Прейскуранты малых залов разработаем", - рассказал глава Госфильмофонда.

Кинотеатр "Иллюзион" является собственностью Госфильмофонда. Всего в кинотеатре функционируют четыре зала: Большой, исторический, на 217 мест, Малый зал на 21 место и два вип-зала, открытых в ноябре.