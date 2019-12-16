Закон "о тишине" в Удмуртии не будет действовать в новогоднюю ночь

ИЖЕВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Требования закона "о тишине" в Удмуртии, который вступил в силу 15 декабря, не будут распространяться на новогоднюю ночь, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Госсовета республики.

Депутаты Госсовета Удмуртии в конце сентября приняли так называемый закон "о тишине", согласно которому с 22:00 до 8:00 с понедельника по пятницу включительно и с 23:00 до 9:00 в субботу и воскресенье, не допускаются в том числе использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, крики, игра на музыкальных инструментах, применение пиротехники, которые влекут за собой нарушения тишины и покоя граждан.

"В связи со вступлением в силу нового закона "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Удмуртской Республики" у граждан возникают вопросы о том, какой режим установлен во время празднования Нового года. Положения закона не распространяются на празднование Нового года в период с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января", - сообщили в пресс-службе.

За нарушение требований закона предусмотрены штрафы для граждан в размере до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 15 тыс. рублей, для юрлиц - до 50 тыс. рублей.