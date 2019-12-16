В Петербурге родителей лишили прав за издевательства над сыновьями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Родителей двух малолетних мальчиков из Санкт-Петербурга, которых летом обнаружили в квартире с ссадинами и следами укусов, лишили родительских прав. Дети находятся в Центре содействия семейному воспитанию, сообщили в понедельник в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

"Заодно с мамой от воспитания отстранили и отца мальчиков. С июня Витя и Сережа находятся в Центре содействия семейному воспитанию. За все время, пока длились разбирательства, родители ни разу их не навестили, никто из родственников также не изъявил желания заботиться о детях", - говорится в сообщении.

История мальчиков 2015 и 2017 года рождения попала в центр внимания СМИ летом 2019 года, когда соседи семьи по коммунальной квартире вызвали полицию, услышав плач и детские крики. В больницу дети поступили с синяками, ссадинами и следами укусов. Прибывший наряд обнаружил мать и отца в состоянии сильного алкогольного опьянения, они вели себя неадекватно. Визуальный осмотр детей выявил признаки насилия.

Известно, что семья находилась в трудной жизненной ситуации, ее сопровождал Центр социальной помощи семье и детям. 28-летняя мать - из числа детей сирот. После того, как решение суда вступит в законную силу, детям будут искать приемных родителей.