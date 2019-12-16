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ТАСС и консорциум "Цифровая экономика" будут вместе развивать информационное общество

Соглашение предусматривает также проработку возможности реализации мероприятий, направленных на информационное обеспечение реализации нацпрограммы "Цифровая экономика"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. ТАСС и консорциум "Цифровая экономика" будут совместно оказывать информационную поддержку в ходе реализации Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы, сообщил в понедельник руководитель консорциума Валерий Драганов на пресс-конференции в ТАСС.

Соответствующее соглашение предусматривает также проработку возможности реализации мероприятий, направленных на информационное обеспечение реализации нацпрограммы "Цифровая экономика".

"Наше соглашение с ТАСС является логичным, потому что ТАСС - рупор не только общества, но и государственной политики", - сказал президент - председатель консорциума "Цифровая экономика" Драганов.

Он отметил, что организационно-технологическая платформа "Цифровая экономика", создающая цифровую инфраструктуру на принципах открытого кода, создает "центр притяжения на мировом глобальном рынке".

Консорциум "Цифровая экономика" был создан в октябре 2018 года с целью создания условий для обеспечения цифровой трансформации и пространственного развития регионов РФ и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Его участниками являются Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Киргизско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина, Московский госуниверситет имени М. В. Ломоносова, МИФИ, МИЭТ, МГИМО, Московский педагогический государственный университет, Российский новый университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Российско-Армянский (Славянский) университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Южный федеральный университет.

Теги
Россия
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