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Медведев подписал постановление о перерегистрации цен на жизненно важные лекарства

Премьер-министр выразил надежду, что "это действительно будет способствовать улучшению ситуации"
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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019-2020 годах на лекарства из перечня ЖНВЛП.

"Я подписал постановление, которое устанавливает правила обязательной перерегистрации в текущем периоде, то есть в 2019-2020 годах, цен на лекарства из перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), - сказал премьер на встрече со своими заместителями. - Теперь будет два варианта перерегистрации: первый - добровольная перерегистрация, ну и обязательная, когда государство на себя берет инициативу перерегистрации цен".

Говоря о перерегистрации цен по инициативе государства, Медведев пояснил, что это относится к случаям, если производитель завышает стоимость препарата в России по отношению к зарубежной цене. В таком случае цена будет снижаться.

Нововведения

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, подписанное постановление касается четырех нововведений. Она рассказала, что документом вводятся правила, по которым будут перерегистрированы в сторону снижения все цены на лекарственные препараты, подпадающие под ряд критериев. "Если цена на импортные лекарственные препараты в России выше, чем в стране их производства, - это первый критерий, - пояснила Голикова. - Второе - цена на воспроизведенный лекарственный препарат выше, чем на оригинальный лекарственный препарат, и цена на российский препарат кратно выше цены на аналогичный российский лекарственный препарат. В этих трех случаях наступает перерегистрация".

Еще одним нововведением станет наделение полномочиями Федеральной антимонопольной службы и Минздрава самостоятельно пересматривать и снижать зарегистрированные цены без заявления заявителей и держателей регистрационных удостоверений. "Третья новелла: из под обязательной перерегистрации выводятся препараты стоимостью до 100 рублей, вакцины, наркотические и психотропные препараты, произведенные в странах ЕАЭС", - уточнила Голикова.

Кроме того, будет введен порядок государственной регистрации цен на лекарственные препараты в детских формах. "Мы очень рассчитываем, что введение этого режима позволит стимулировать производство и доступность препаратов для детей", - заметила Голикова, добавив, что подписанное постановление повлечет за собой качественные изменения на лекарственном рынке.

"Посмотрим, что получится. Надеюсь, что это действительно будет способствовать улучшению ситуации, - подытожил Медведев. - Об этом люди спрашивают, эта тема очень актуальная и постоянно требующая внимания со стороны ответственных лиц как в регионах, так и в правительстве России".

В новость были внесены изменения (15:00 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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