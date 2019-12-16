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"ВКонтакте" запустила тематические ленты

Отбором записей для лент занимаются нейронные сети и эксперты

"ВКонтакте" запустила тематические ленты, которые отображаются в мобильном приложении в разделе "Рекомендации". Как сообщили в пресс-службе соцсети, впервые записи по конкретным темам совместно собирают алгоритмы и открытая редакция, экспертом которой может стать каждый активный пользователь соцсети.

"Мы верим в алгоритмы. Но есть вещи, которые не поддаются цифрам и формулам. Люди лучше нейронных сетей разбираются в вопросах эстетики и искусства, понимают шутки и улавливают настроение поста. Поэтому мы придумали решение, объединяющее сильные стороны людей и алгоритмов", - отметил разработчик рекомендательных систем "ВКонтакте" Семен Поляков. 

Пользователям доступны 11 тематических лент: туризм, фото, наука, кино, музыка, игры, IT, стиль, юмор, арты и спорт. Отбор записей в них происходит в два этапа: сначала тематику публикаций определяют нейронные сети, затем подключаются эксперты - приглашения получили участники VK Talents и известные пользователи "ВКонтакте". 

Чтобы стать одним из экспертов необходимо отправить заявку и пройти небольшое тестирование. 

Как отмечается, обновление появится у всех пользователей в течение нескольких дней.

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