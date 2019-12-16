Минздрав: люди, перенесшие инфаркты и инсульты, получат бесплатные лекарства с 2020 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пациенты, перенесшие острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты, операции на сердце будут бесплатно получать лекарства с 2020 года. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

"С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, приходящие нарушения мозгового кровообращения, инсульты, а также операции на сердце и сосудах", - сказала она.

Скворцова добавила, что бесплатные лекарства россияне смогут получать в течение двух лет с момента сосудистого заболевания.