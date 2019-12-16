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Путин подписал закон о крупных штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Штрафы могут доходить до 5 миллионов рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных штрафов до 5 млн руб. за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей - "Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента". Согласно тексту закона, нарушение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - 500 тыс. рублей. В случае повторного совершения таких деяний санкции возрастут для граждан до 50 тыс. руб., для должностных лиц - до 100 тыс. руб., для юридических лиц - до 1 млн рублей.

Кроме того, предусмотрена и максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде штрафа для граждан в размере 100 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штраф в размере 200 тыс. рублей, для юридических лиц - 5 млн рублей. При этом под грубым нарушением будет пониматься неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.

Иностранные структуры без образования юридического лица, признанные СМИ-иноагентами, будут нести административную ответственность как юридические лица. Закон вступит в силу с 1 февраля 2020 года.

Как отметил глава профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, один из авторов закона Андрей Клишас, документ создает правовые механизмы воздействия на нарушителей законодательства РФ в этой сфере. По его словам, документ также призван обеспечить действенность ранее принятых в этой сфере правовых норм. Речь идет о законе о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, принятом в конце 2017 года, который позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона в этом году была одобрена законодательная инициатива, которая обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо за распространение сообщений или материалов (в том числе в интернете), предназначенных для неограниченного круга лиц, и получение финансирования из-за рубежа.

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