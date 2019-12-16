Барк "Крузенштерн" попал в восьмибалльный шторм в Северном море

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Барк "Крузенштерн", участвующий в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками и 75-летию Великой Победы, попал в восьмибалльный шторм в Северном море. Скорость ветра достигала 40 м/с, сообщили в понедельник ТАСС в медиацентре кругосветки.

"В минувшие выходные дни, 14 и 15 декабря, в Северном море парусник "Крузенштерн" попал в полосу шторма. Волнение моря достигало восьми баллов, а скорость ветра в порывах - 40 м/с", - рассказал представитель медиацентра, отметив, что парусник, экипаж судна и находящиеся на его борту курсанты-практиканты достойно выдержали первое на длительном маршруте трансатлантической экспедиции испытание сильным штормом.

Собеседник уточнил, что "Крузенштерн" завершает маршрут по неспокойному в это время года Северному морю. Впереди - проливы Па-де-Кале и Ла-Манш, и выход в Атлантику. За кормой учебного парусного судна осталось уже почти 1,3 тыс. морских миль.

Представитель медиацентра также сообщил, что идущий следом за "Крузенштерном" на удалении порядка 170 миль еще один барк "Седов" обогнул штормовой район в Северном море. Оба парусника, отправившиеся в плавание из порта приписки Калининграда 8 декабря, держат курс на Испанию, в первые зарубежные порты захода. "Крузенштерн" должен 25 декабря прийти в Санта-Крус-де-Тенерифе. "Седов" ожидает Лас-Пальмас, прибытие туда самого большого в мире учебного парусного судна согласно графика 31 декабря.

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства участвуют учебные суда "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из порта Владивосток. С ноября 2019 года по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. На борту парусников мореходную практику проходят более 600 курсантов вузов Росрыболовства, Минтранса РФ и зарубежных вузов.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолеют около 100 тыс. морских миль. Кульминацией плавания станет встреча парусников в акватории островов Южная Георгия, совместное маневрирование и мемориальная гонка.