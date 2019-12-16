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Более 220 врачей поехали работать в села Дагестана по программе "Земский доктор"

Все доктора получили единовременную выплату в размере 1 млн рублей, фельдшеры - 500 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Дагестана завершило программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в регионе в 2019 году - на работу в села отправились более 220 врачей и 10 фельдшеров. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

"На сегодня реализация программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Дагестане успешно завершена. Как и планировалось, в этом году в сельской местности в республике трудоустроены 224 врача разных специальностей и 10 фельдшеров", - сказал представитель ведомства.

По его словам, все доктора получили единовременную выплату в размере 1 млн рублей, фельдшеры - 500 тыс. рублей.

"Такое большое количество медицинских работников удалось привлечь к работе на селе благодаря совместным усилиям министерства здравоохранения республики, Дагестанского государственного медуниверситета и руководства медучреждений на местах, которые активно поработали в этом направлении", - пояснил собеседник агентства.

Он сообщил, что с 2012 года по 2018 год в сельские больницы Дагестана трудоустроено 1080 специалистов, более 200 из них отправились на работу в глубинку в прошлом году.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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