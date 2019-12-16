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В Совфеде допустили, что законопроект о домашнем насилии не внесут в Госдуму в 2019 году

По словам вице-спикера СФ Галины Кареловой, пока нет понимания, какие нормы или статьи законопроекта будут изменены после обработки всех отзывов и предложений

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Обработка всех отзывов и предложений по законопроекту о профилактике домашнего насилия, предположительно, займет неделю, но в 2019 году документ, скорее всего, не будет внесен в Госдуму, сообщила ТАСС в понедельник вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

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"Мы надеемся, что неделя [уйдет на обработку всех отзывов]. Идут согласования, потому что очень много предложений поступило, продолжается дискуссия", - пояснила Карелова.

Она отметила, что законопроект, скорее всего, не будет внесен в Госдуму в 2019 году.

По ее словам, пока нет понимания, какие нормы или статьи законопроекта будут изменены после обработки всех отзывов, отметив, что очень много предложений касались введения статьи о защите тех, кто пережил домашнее насилие.

В конце ноября законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте верхней палаты парламента. Отзывы на него принимались включительно до 15 декабря, их пришло около 11 тысяч. Законопроект предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора.

Как следует из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления. Пострадавшие от семейно-бытового насилия смогут обращаться в полицию с заявлением, а также получить помощь в органах соцзащиты, кризисных центрах, центрах психологической помощи или медицинских учреждениях. Предполагается создание системы, которая должна выявлять факты домашнего насилия, не подпадающие под статьи КоАП и УК РФ, защищать пострадавших и привлекать к ответственности агрессоров, устранять причины и условия возникновения бытового насилия.

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