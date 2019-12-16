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Директора ФБК Жданова отпустили из полиции после задержания у спецприемника

Его адвокат заявил, что не знает, с чем было связано задержание

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Директор ФБК Иван Жданов отпущен из полиции, куда был доставлен в понедельник после выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест. Об этом сообщил его адвокат Владимир Воронин.

"Только что Жданова отпустили из отделения полиции. С чем было связано его задержание, я пока не знаю. Существует практика, когда перед спецприемником собирается группа поддержки, и человека, которого выпускают, задерживают. Потом его отвозят в отделение и отпускают", - сказал защитник.

Ранее Жданова задержали у спецприемника после того, как он отбыл административный арест. 6 декабря Хамовнический суд Москвы арестовал Жданова на 10 суток за нарушение правил проведения митинга. Он был привлечен к ответственности за организацию несогласованной акции 14 июля возле Мосгоризбиркома.

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