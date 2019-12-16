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Глава ДНР посмертно наградил российских журналистов, погибших в Донбассе

К наградам представлены оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор ВГТРК Антон Волошин

ДОНЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посмертно наградил знаком отличия "Георгиевский крест" IV степени журналистов ДНР и России, которые погибли в Донбассе при исполнении профессионального долга. К наградам представлены оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор ВГТРК Антон Волошин, а также журналист и военнослужащий Народной милиции ДНР Всеволод Петровский.

"Донбасс никогда не забудет тех, кто своими действиями, своими поступками, выполнением своих профессиональных обязанностей делал все возможное, чтобы этот конфликт не освещался только с одной стороны - со стороны наших оппонентов", - приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей.

Два сотрудника ВГТРК специальный корреспондент Игорь Корнелюк и звукоинженер Антон Волошин погибли 17 июня 2014 года под Луганском. Они попали под минометный обстрел возле блокпоста ополченцев, когда снимали репортаж о том, как бойцы народной самообороны выводят из опасной зоны группу беженцев. На журналистах были опознавательные знаки с надписью "СМИ". Звукоинженер Волошин погиб на месте, Корнелюк умер позже в местной больнице. 30 июня 2014 года в 15 км от Донецка под обстрел попал автобус, в котором ехали российские журналисты. В результате погиб оператор "Первого канала" Анатолий Клян.

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