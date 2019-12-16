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Уроженка Чечни и пять ее детей, которых разлучили в Дании, возвращаются в Россию

Артур и Залина Домбаевы лишились своих детей, когда подали документы на развод

ВАРШАВА, 16 декабря. /ТАСС/. Разлученная датскими органами опеки с пятью своими детьми уроженка Чечни возвращается вместе с ними в Россию. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник польский адвокат семьи Бабкен Ханзадян.

"Это дело завершено. Польские власти вновь не позволили разделить семью. Сегодня семья Домбаевых вылетела сначала в Москву, а затем отправится в Грозный, где их ждут близкие", - сказал адвокат.

Семья из Чечни много лет проживала в Дании, получив статус беженцев. У Залины и Артура пять детей - 15-летний Муслим, 14-летняя Элина, 11-летний Малик, 10-летний Мансур и трехлетняя София. В конце 2017 года супруги поссорились и подали на развод. Тогда семьей заинтересовались органы опеки, которые забрали детей и разместили их в трех разных приемных семьях.

Родители решили вывезти детей из Дании через Польшу, но датские власти быстро сообщили о пропаже несовершеннолетних и внесли их в Шенгенскую информационную систему. Женщину с детьми задержали польские пограничники в Тересполе.

В Польше дети вновь оказались в приемной семье. Польские адвокаты подали в суд с просьбой вернуть их под опеку родителей, и суд в городе Бяла-Подляска восстановил право Домбаевых заботиться о своих детях.

Несколько недель назад в Польше счастливо завершилось аналогичное дело семьи Лисовых из России: отец забрал трех своих дочерей из Швеции, где органы ювенальной юстиции поместили их в приемную семью выходцев из Ливана. Польский суд тогда постановил, что девочки должны быть с отцом, после чего они смогли вернуться в Россию.

Теги
ДанияРоссияПольшаЧечня
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